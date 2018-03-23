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Главы МИД Франции и Украины обсудили пути урегулирования ситуации на Донбассе

Главы МИД Франции и Украины
19:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Россия должна обеспечить устойчивый режим прекращения огня, что создаст предпосылки для выполнения Минских договоренностей.

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявляет, что его страна понимает, кто является страной-агрессором в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Во Франции понимают, кто является страной-агрессором, а кто - страной, которая подвергается агрессии", - заявил Ле Дриан в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Глава МИД Франции подтвердил твердую и неизменную позицию Франции по поддержке территориальной целостности Украины, которая основывается на нормах международного права. Французский министр также заявил, что Франция не признает незаконной оккупации Крыма Россией.

В ходе переговоров министры подробно обсудили ситуацию на Донбассе и возможности для продвижения на пути к мирному урегулированию. По словам Климкина, роль Франции и лично президента Эммануэля Макрона в этой связи трудно переоценить. "Донбасс должен вернуться в европейскую и демократическую Украину, а поможет в выполнении этой задачи миротворческая миссия ООН", - убежден украинский министр.

"Россия должна обеспечить устойчивый режим прекращения огня, что создаст предпосылки для выполнения Минских договоренностей", - заявил Ле Дриан.

В контексте дальнейших усилий по прекращению агрессии на Донбассе было анонсировано проведение в Киеве трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, Германии и Франции.

Отдельно французский министр заявил, что Франция выделит полмиллиона евро для реализации в Украине гуманитарных проектов французского Красного Креста и организации Triagle Generation Humanitaire.

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Новости Украины, Жан-Ив Ле Дриан, МИД Украины, МИД Франции, Павел Климкин, Украина, Франция.
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