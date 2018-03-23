Украина и Франция согласовали действия против "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сегодня во время встречи обсудили согласование действий против реализации российского проекта "Северный поток-2".

Как сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, также участники встречи обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества между Украиной и Францией на уровне парламентов и, в частности групп дружбы, проведение реформ в Украине и поддержку борьбы украинцев за восстановление территориальной целостности и мира на всей территории страны.

Председатель Верховной Рады отметил, что "Украина ценит поддержку и позицию относительно территориальной целостности нашего государства, осуждения российской агрессии и сохранения санкций". "Сохранение санкционного режима является наиболее эффективным действием на страну-агрессора - Российскую Федерацию", - сказал он.

Парубий отметил, что угроза со стороны России является угрозой не только Украине, но и всему свободному миру. "Это глобальная угроза, - подчеркнул он и добавил. – Насильственное перераспределение границ может иметь трагические последствия и для других стран, если оно будет воспринято миром".

Также Парубий назвал важной позицию МИД Франции относительно неприемлемости проведения Россией выборов на украинской территории – в оккупированном Крыму и Севастополе. Он также выразил надежду, что французские власти найдут достаточно инструментов, чтобы запретить репрезентативный центр "ДНР" во Франции, и подчеркнул важность прекращения строительства "Северного потока-2". "Этот проект является не экономическим, а политическим - у меня есть все основания так полагать, - сказал председатель парламента. - Украина еще задолго до вооруженного вторжения России на нашу территорию почувствовала на себе, что такое газовый шантаж и газовое влияние на Украину. Это путь и политического давления, и путь коррупции. Он несет угрозы не только для Украины, но и для всего региона, подчеркивает глобальность этой проблемы".

Спикер ВР сообщил, что эту позицию пытается донести до украинских партнеров: по его инициативе было направлено письмо в европейских парламенты с просьбой осудить этот процесс. Обращение поддержали партнеры из Польши, Литвы, Эстонии, Латвии и Молдовы. По его словам, в разработке проекта участвует французская компания, поэтому очень важна поддержка и со стороны Франции. Председатель Верховной Рады заверил, что взаимоотношения Украины с Францией носят "важный стратегический характер", и передал письмо, подписанное спикерами других стран, Ле Дриону.

Парубий отметил, что "межпарламентская дипломатия создает базу для межгосударственного сотрудничества", и высказался за то, чтобы Украину посетило больше французских парламентариев, чтобы воочию увидеть то, что происходит в Украине, и совершил визит президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению председателя Верховной Рады, запланированный на июнь его визит во Францию будет способствовать активизации межпарламентского диалога.