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Савченко отвезли в СИЗО: депутат обжалует решение суда

Надежда Савченко
20:35 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Адвокат арестованной накануне Надежды Савченко рассказал о месте пребывания подопечной и о планах написать апелляцию.

Народного депутата Надежду Савченко, которой суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца без права внесения залога, повезли в СИЗО Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке, где она и будет находиться во время досудебного следствия.

Об этом сказал журналистам в пятницу после судебного заседания адвокат депутата Виктор Чевгуз, сообщает корреспондент.

"Надежду повезли в СИЗО в Аскольдовом переулке. Там она и будет находиться во время досудебного следствия", - заявил адвокат.

Суд арестовал Савченко на два месяца
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По его словам, это СИЗО значительно лучше, чем Лукьяновский следственный изолятор.

Народный депутат Надежда Савченко будет подавать апелляцию на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом заявил в комментарии журналистам ее адвокат Виктор Чевгуз после судебного заседания, сообщает корреспондент.

"Конечно, она напишет короткую апелляцию", - сказал Чевгуз.

Он отметил, что сделал юридическое обоснование о том, что решение суда не отвечает ни материалам дела, ни объективной действительности.

"Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно... Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и заключил под стражу. Двумя предложениями", - сказал адвокат Савченко.

По его словам, "с Надеждой расправились за ту позицию, какую она заняла".

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Новости Украины, Арест Савченко, Дело Савченко, Надежда Савченко, Суд, Украина.
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