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МИД Украины осуждает теракт во Франции

МИД Украины
22:30 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД Украины осуждает террористическое нападение во французском городе Треб.

Министерство иностранных дел Украины страны осуждает террористическое нападение во французском городе Треб, в результате которого три человека погибли и 16 получили ранения.

Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы решительно осуждаем террористическое нападение в Требе. Искренние соболезнования семьям и близким. Мы солидарны с Францией", - заявила Беца.

Как сообщалось, сегодня жертвами теракта в городе Треб, что на юге Франции, стали три человека, еще 16 человек пострадали, двое раненых находятся в критическом состоянии.

Утром 23 марта выходец из Марокко угнал автомобиль, застрелив водителя, после чего открыл огонь по полицейским. Один из сотрудников полиции получил ранения. После этого нападавший захватил заложников в супермаркете города Треб. Во время штурма погибли еще два человека. В ходе спецоперации один из полицейских обменял себя на заложника. Президент Эммануэль Макрон поблагодарил его за мужество.

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Новости Украины, Марьяна Беца, МИД Украины, Теракт во Франции, Украина, Франция.
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