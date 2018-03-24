Безсмертный предложил привлекать церкви к реинтеграции Донбасса и Крыма

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Роман Безсмертный предлагает привлекать к процессу реинтеграции Донбасса и Крыма церкви разных конфессий.

Об этом он заявил во время круглого стола на тему: "Международные переходные администрации - опыт, возможности и риски для Украины".

"Смею предложить идею, которую начал бы реализовывать сейчас. А что, если государство заключит соглашение с церквями, которые имеют представительства на территории оккупированного Донбасса, аннексированного Крыма - так называемый конкордат, - и передаст часть своих полномочий им на реализацию", - сказал Безсмертный.

Он рассказал, что натолкнуло его на эту идею.

"Я удивился, когда в законе об особенностях государственной власти на территории обеспечения государственного суверенитета в отдельных районах Донецкой и Луганской областей законодатель записал пункт о признании первичных документов о рождении и смертности, выданных местными организациями. Уже тогда я понимал, что эту функцию могли бы выполнять запросто те институции, которые на территории Украины всегда эту функцию исполняли, кроме периода советской власти. Тысячу лет это делала церковь", - отметил Безсмертный.

По его словам, "все церкви сегодня на территории Украины безответственны перед обществом", поэтому надо им передать часть социальных полномочий государства по обеспечению населения на оккупированных территориях.

"И это особенно важно с точки зрения татар в Крыму, поскольку идет речь о церквях не только православных, христианских, а обо всех церквях. Особенно те церкви, настоятели которых испытывали серьезные преследования - а это протестантские на территории Донбасса и мусульманские на территории Крыма. Это создало бы совсем другую модель отношений. Поскольку, оперируя милитарными, административными, экономическими методами даже в диалоге с Российской Федерацией, мы не учитываем один сверхважный фрагмент - это цивилизационный конфликт. А значит, в нем водораздел проходит по идеологии, по идеи", - сказал политик.

Он проинформировал при случае, что уже встречался с представителями всех церквей, за исключением мусульман, они принимают это предложение и соглашаются на такую функцию.

"Теперь для меня вопрос, согласится ли Украинское государство на такой конкордат", - прибавил Безсмертный.

Он отметил также, что почти все европейские государства такой конкордат заключают с церквями во исполнение определенных функций социального характера. А также подчеркнул, что это имело бы позитивный результат в смысле того, что церкви объединятся в работе, в реализации функций.