Кличко рассказал о своих политических амбициях и рабочих достижениях в Киеве

Киевский городской голова Виталий Кличко признался, что подумывает по поводу будущих президентских выборов, но сначала обязан выполнить все, что обещал киевлянам.

Об этом мэр украинской столицы рассказал вечером в пятницу в Берлине на панельной дискуссии «Украина: в плену кризиса?», которую организовали Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) вместе с изданием Tagesspiegel.

«Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал», - сказал городской голова.

Кличко считает, люди будут говорить, что он обещал очень многое, а потом сказал: мне очень жаль, но новые выборы, и кто-то другой должен выполнить мои обещания, а я должен свои персональные перспективы реализовать на другом месте... «У меня в жизнь есть принцип: я должен держать слово и исполнить его до конца», - заявил мэр.

По его словам, каждый имеет политические амбиции, но «к сожалению, тут не получается так быстро, как в спорте».

Кличко также рассказал об экономической ситуации в Киеве. В частности, по его словам, за 3 года городской бюджет был удвоен, а долг - вдвое сокращен. После «войны» с ларьками каждый торговец теперь платит в казну; и если в 2015 город получал 280 тыс. грн, то в 2017 году место можно было купить за миллион, сказал градоначальник.

Также, по его информации, в прошлом году 60% всех зашедших в страну инвестиций "осели" в столице. Открытие в 2018 году в Киеве представительства IKEA станет хорошим знаком для инвесторов, уверен Кличко.

Рассказывая о привлечении инвестиций в город, он отметил: "Встречаясь с инвесторами я представляю себя всем инвесторам: я готов работать бодигардом для ваших инвестиций, для вашего бизнеса; я - 24 часа 7 дней в неделю на работе, и я готов вам помогать». "И это работает", - добавил Кличко.