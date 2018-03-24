Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кличко рассказал о своих политических амбициях и рабочих достижениях в Киеве Кличко рассказал о своих политических амбициях и рабочих достижениях в Киеве
Новости: Макрон озвучил новые подробности о теракте во французском Требе Макрон озвучил новые подробности о теракте во французском Требе
Новости: Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией
Новости: Брага древних: археологи нашли чайник с алкогольным напитком возрастом 2000 лет Брага древних: археологи нашли чайник с алкогольным напитком возрастом 2000 лет
X

Кличко рассказал о своих политических амбициях и рабочих достижениях в Киеве

Виталий Кличко
04:51 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Виталий Кличко ответил представителям Германии на вопрос, собирается ли он участвовать в президентской гонке.

Киевский городской голова Виталий Кличко признался, что подумывает по поводу будущих президентских выборов, но сначала обязан выполнить все, что обещал киевлянам.

В Госдепе США назвали условие выживания Украины
В Госдепе США назвали условие выживания УкраиныЧитать полностью

Об этом мэр украинской столицы рассказал вечером в пятницу в Берлине на панельной дискуссии «Украина: в плену кризиса?», которую организовали Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) вместе с изданием Tagesspiegel.

«Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал», - сказал городской голова.

Кличко считает, люди будут говорить, что он обещал очень многое, а потом сказал: мне очень жаль, но новые выборы, и кто-то другой должен выполнить мои обещания, а я должен свои персональные перспективы реализовать на другом месте... «У меня в жизнь есть принцип: я должен держать слово и исполнить его до конца», - заявил мэр.

Порошенко представил нового руководителя Волынской области
Порошенко представил нового руководителя Волынской областиЧитать полностью

По его словам, каждый имеет политические амбиции, но «к сожалению, тут не получается так быстро, как в спорте».

Кличко также рассказал об экономической ситуации в Киеве. В частности, по его словам, за 3 года городской бюджет был удвоен, а долг - вдвое сокращен. После «войны» с ларьками каждый торговец теперь платит в казну; и если в 2015 город получал 280 тыс. грн, то в 2017 году место можно было купить за миллион, сказал градоначальник.

Также, по его информации, в прошлом году 60% всех зашедших в страну инвестиций "осели" в столице. Открытие в 2018 году в Киеве представительства IKEA станет хорошим знаком для инвесторов, уверен Кличко.

Российский МИД требует закрытия сайта "Миротворец"

Рассказывая о привлечении инвестиций в город, он отметил: "Встречаясь с инвесторами я представляю себя всем инвесторам: я готов работать бодигардом для ваших инвестиций, для вашего бизнеса; я - 24 часа 7 дней в неделю на работе, и я готов вам помогать». "И это работает", - добавил Кличко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Амбиции, Виталий Кличко, Выборы Президента Украины, Киев, Новости Киева, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко представил нового руководителя Волынской области Суд отказался допрашивать Порошенко и Саакашвили по делу гражданства В Сейме считают, что в польско-украинские отношения вмешиваются спецслужбы РФ

Последние новости

Пять ключевых фактов ВОЗ о психическом здоровье человека Футбол. Сборная Бразилии не оставила шансов России в Москве Нестандартный юмор: курьезные снимки, в которых крайне интересна их предыстория
Сегодня читают
01 Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
02 Украина - Саудовская Аравия: 1:1: события матча (Видео)
03 Суд арестовал Савченко на два месяца
04 МИД Украины осуждает теракт во Франции
05 Первые 100 секунд после Большого Взрыва: ученые превратят свет в материю
Новости сегодня
05:06 Алисия Викандер снимется в нуарном триллере от Netflix
04:22 Коллекция юмора о девичьей логике, над которой посмеются и женщины, и мужчины
03:27 Сломай мозг: вещи, предназначение которых угадать будет непросто (Фото)
03:23 Названа цена билетов на рейсы авиакомпании Ryanair из Украины
03:10 Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп подписал бюджет на 2018 год Трамп подписал бюджет на 2018 год
Новости: Суд арестовал Савченко на два месяца Суд арестовал Савченко на два месяца
Новости: Украина и Франция согласовали действия против "Северного потока-2" Украина и Франция согласовали действия против "СП-2"
Новости: Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео) Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
Добавить комментарий
0