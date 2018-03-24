Порошенко благодарен США за увеличение средств на поддержку Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Благодарен президенту Дональду Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль Соединенных Штатов в защите ключевых принципов свободы и демократии", - отметил Президент.

Он также подчеркнул, что данный шаг является реальной практической помощью в укреплении оборонного потенциала Украины.

"Это не только мощный и своевременный сигнал, который еще раз засвидетельствовал неизменную двухпартийную поддержку продвижения Украины путем демократических изменений, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашего государства, когда Украинский народ защищает свою землю и свою независимость", - написал Порошенко.

Он также добавил: "Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверение его в готовности к достойной обороне и к отпору любому нападению. Как и последовательная позиция надежных союзников – это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора".

Как сообщалось ранее, в пятницу, 23 марта, президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США на 2018 год в размере $1,3 трлн, который предполагает общий объем помощи Украине в размере 620,7 млн долл. Документ предусматривает выделение $420,7 млн помощи США по линии Государственного департамента, а также $200 млн – в рамках финансирования Пентагона.