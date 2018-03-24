Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко благодарен США за увеличение средств на поддержку Украины Порошенко благодарен США за увеличение средств на поддержку Украины
Новости: Тимошенко прокомментировала арест Савченко Тимошенко прокомментировала арест Савченко
Новости: Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией
Новости: Ученые объяснили уникальную живучесть тараканов Ученые объяснили уникальную живучесть тараканов
X

Порошенко благодарен США за увеличение средств на поддержку Украины

Петр Порошенко
07:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Благодарен США за увеличение расходов на поддержку Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год.

Трамп подписал бюджет на 2018 год
Трамп подписал бюджет на 2018 годЧитать полностью

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Благодарен президенту Дональду Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль Соединенных Штатов в защите ключевых принципов свободы и демократии", - отметил Президент.

Он также подчеркнул, что данный шаг является реальной практической помощью в укреплении оборонного потенциала Украины.

"Это не только мощный и своевременный сигнал, который еще раз засвидетельствовал неизменную двухпартийную поддержку продвижения Украины путем демократических изменений, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашего государства, когда Украинский народ защищает свою землю и свою независимость", - написал Порошенко.

Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)Читать полностью

Он также добавил: "Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверение его в готовности к достойной обороне и к отпору любому нападению. Как и последовательная позиция надежных союзников – это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора".

Как сообщалось ранее, в пятницу, 23 марта, президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США на 2018 год в размере $1,3 трлн, который предполагает общий объем помощи Украине в размере 620,7 млн долл. Документ предусматривает выделение $420,7 млн помощи США по линии Государственного департамента, а также $200 млн – в рамках финансирования Пентагона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бюджет США, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Главы МИД Франции и Украины обсудили пути урегулирования ситуации на Донбассе Решение по иску ПриватБанка положительно скажется на делах в украинских судах В Госдепе США назвали условие выживания Украины

Последние новости

Позитив с утра: уморительные анекдоты 24 марта Гороскоп на сегодня, 24 марта 2018: все знаки зодиака Ломаченко назвал лучшего спарринг-партнера
Сегодня читают
01 Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
02 Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
03 Украина - Саудовская Аравия: 1:1: события матча (Видео)
04 Суд арестовал Савченко на два месяца
05 Кличко рассказал о своих политических амбициях
Новости сегодня
08:10 Melovin поделился в Instagram снимками из новой фотосессии
07:58 Ибрагимович: Если захочу, то поеду на чемпионат мира
07:56 Болезни ног: как эффективно лечить суставы с помощью капустных листьев
07:55 Непривычная Голландия: великолепные ретро-снимки Амстердама (Фото)
07:47 Французская полиция задержала женщину, связанную с преступником
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией
Новости: Суд арестовал Савченко на два месяца Суд арестовал Савченко на два месяца
Новости: Макрон озвучил новые подробности о теракте во французском Требе Теракт во французском Требе: новые подробности
Новости: Рецепт дня: мясной рулет с овощами и сыром Рецепт дня: мясной рулет с овощами и сыром
Добавить комментарий
0