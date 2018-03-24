https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_54214998-150x90.jpg Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3973654-timoshenko-prokommentirovala-arest-savchenko.html
Тимошенко прокомментировала арест Савченко
Новости Украины: Комментарий лидера "Батькивщины" стал первым за последние два дня, наполненных событиями в ВР и суде.
Впервые ситуацию вокруг Надежды Савченко прокомментировала лидер политической силы, под флагом которой она получила депутатский мандат и попала в Верховную Раду.
Руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее номер один в предвыборном списке "оказалась не на своем месте", говорится в сюжете ТСН.
"Как Надежда вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовки, страх – надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды. Как человека, мне ее бесконечно жаль. Просто оказалась не на своем месте в жизни", - заявила Тимошенко.
Telegraf.com.ua