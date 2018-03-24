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Тимошенко прокомментировала арест Савченко

Надежда Савченко
08:01 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Комментарий лидера "Батькивщины" стал первым за последние два дня, наполненных событиями в ВР и суде.

Впервые ситуацию вокруг Надежды Савченко прокомментировала лидер политической силы, под флагом которой она получила депутатский мандат и попала в Верховную Раду.

Руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее номер один в предвыборном списке "оказалась не на своем месте", говорится в сюжете ТСН.

"Как Надежда вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовки, страх – надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды. Как человека, мне ее бесконечно жаль. Просто оказалась не на своем месте в жизни", - заявила Тимошенко.

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Все по теме:

Новости Украины, Арест Савченко, Батькивщина, Дело Савченко, Надежда Савченко, Украина, Юлия Тимошенко.
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