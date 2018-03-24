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Кремль отреагировал на арест Савченко

Кремль
11:27 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: В Кремле прокомментировали информацию о вербовке Надежды Савченко Россией.

В Кремле назвали "чушью" информацию о вербовке народного депутата Украины Надежды Савченко Россией, а также заявили, что это внутреннее дело Украины.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины", — сказал Д.Песков.

Он также отметил, что интересно, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".

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Новости Украины, Арест Савченко, Дмитрий Песков, Надежда Савченко, РФ, Украина.
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