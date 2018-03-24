Порошенко: Закон о нацбезопасности будет содержать контроль за деятельностью СБУ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что окончательная редакция законопроекта о национальной безопасности Украины будет содержать норму о парламентском контроле за деятельностью Службы безопасности Украины.

"Окончательная редакция нового закона о национальной безопасности будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы (СБУ - ред). По моему мнению, так же как и по мнению наших партнеров – членов стран НАТО, это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона, который я недавно передал в Верховную Раду, стандартам НАТО, - заявил П.Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

Он напомнил, что членство в НАТО является стратегической целью Украины.

В тоже время Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины

"Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев", - заявил П.Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

Президент подчеркнул, что финансируемые из России силы готовили в Украине госпереворот в интересах РФ, используя "так называемую теорию управляемого хаоса"