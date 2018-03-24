Савченко обещают усиленное наблюдение врачей, если она начнет голодать

Народный депутат Надежда Савченко будет под усиленным наблюдением врачей, если начнет голодовку. Об этом заявил в эфире "5 канала" министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Есть четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не принимает пищу. Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и фактически обеспечены всем необходимым, чтобы они, будучи фактически в состоянии голодания, поддерживали свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если будет идти речь о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь пойдет о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и работаем с гражданскими врачами", - заявил он.

Министр также добавил, что считает некорректным сравнивать условия в украинских следственных изоляторах и российских: "Я бы этого не делал, потому что в России нет ни суда, ни судебной системы. Там определяют виновного, и это лицо отбывает десятки лет наказания, как это происходит с нашими политзаключенными".

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.

На этом же заседании суда Савченко объявила голодовку.

Савченко бывшая военная. С июля 2014 года по 25 мая 2016 года была лишена свободы в соответствующих заведениях России и освобождена в результате украинско-российского политического соглашения на высшем уровне.