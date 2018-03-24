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Верховный суд обязал ГМС передать материалы о гражданстве Украины Саакашвили

Верховный Суд Украины
20:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Верховный Суд обязал Государственную миграционную службу передать материалы о получении и потере гражданства Украины Михеилом Саакашвили.

Верховный Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить для ознакомления материалы дела о получении и утрате гражданства Украины экс-председателем Одесской ОГА Саакашвили, сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

"Суд обязал Государственную миграционную службу (третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на стороне ответчика) предоставить для ознакомления суда дело о получении и утрате гражданства Украины М.Саакашвили, оригинал его заявления от 28 мая 2015 года о приеме в гражданство", - говорится в сообщении.

Также по решению суда планируется привлечение в качестве свидетелей специалистов департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Государственной миграционной службы Украины, Главного управления ГМС в Киеве, Шевченковский районный отдел ГМС Украины в Киеве.

Следующее судебное заседание состоится 13 апреля 2018 года в 10:00 в помещении Кассационного административного суда.

Напомним, Саакашвили оспаривает в суде указ Президента о прекращении его гражданства от 26 июля. Кроме того, в Кассационном суде находится жалоба на отказ ГМС в дополнительной защите Саакашвили.

Суд отказался допрашивать Порошенко и Саакашвили по делу гражданства

Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.

Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за средства Курченко.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Верховный суд Украины, ГМС, Гражданство Украины, Материалы, Михеил Саакашвили, Получение, Утрата.
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