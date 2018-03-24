Адвокат Балуха сообщила, когда сможет уточнить состояние его здоровья

Адвокат осужденного в аннексированном Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе сообщила, что сможет увидеть подзащитного и узнать о состоянии его здоровья полную информацию только 2 апреля.

Об этом Динзе рассказала 24 марта в комментарии Крым.Реалии.

"В настоящее время не представляется возможным его посетить и узнать о его состоянии здоровья. Полную информацию мы получим только когда его увидим - 2 апреля", - сказала Динзе.

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух 19 марта объявил голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора, однако состояние здоровья украинского активиста вызывает тревогу у его близких.

Как отмечают правозащитники, Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, такие специальные условия содержания для тех, кто объявил голодовку.

Как сообщалось, 14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.