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Порошенко: Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужб

Петр Порошенко
06:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко поделился своим мнением относительно дела депутата Надежды Савченко.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал дело депутата Надежды Савченко. Он назвал ее достойной присутствия в учебниках для спецслужб.

Во время торжеств по случаю 26-й годовщины СБУ Порошенко поблагодарил спецслужбы за "мастерски раскрытое вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве". Тем временем в Кремле отрицают, что Савченко является агентом Москвы и назвали ее внутренней проблемой Украины.

"В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников", - заявил Порошенко.

Накануне Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде двух месяцев за решеткой. А сегодня уполномоченная по правам человека Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и тонированные окна в СИЗО – секретариат омбудсмен.

 

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Новости Украины, Дело Савченко, Надежда Савченко, Новости Украины, Петр Порошенко, Президент Украины.
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