Огрызко хочет проявить солидарность с Западом

Продемонстрировать солидарность с Европой высылкой российских дипломатов предлагает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в Twitter.

Тільки з почуття солідарності з нашими західними партнераами ми мали б вислати з України кількох російських "дипломатів". Не йдеться про консулів, хоча і їхня присутність в Росії не дає жодної гарантії, що вони можуть допомогти. Ще є час змінити позицію https://t.co/hKWFKej6xM — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) 25 марта 2018 г.

"Только из чувства солидарности с нашими западными партнерами мы должны выслать из Украины нескольких российских "дипломатов". Речь не идет о консулах, хотя и их присутствие в России не дает никакой гарантии, что они могут помочь. Еще есть время изменить позицию", - написал В. Огрызко.

Также первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов - и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с "Мордором", без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя.