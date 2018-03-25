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Огрызко хочет проявить солидарность с Западом

Российское посольство
20:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению экс-министра самым лучшим способом будет высылка российских диппредставителей.

Продемонстрировать солидарность с Европой высылкой российских дипломатов предлагает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в Twitter.

 

"Только из чувства солидарности с нашими западными партнерами мы должны выслать из Украины нескольких российских "дипломатов". Речь не идет о консулах, хотя и их присутствие в России не дает никакой гарантии, что они могут помочь. Еще есть время изменить позицию", - написал В. Огрызко.

Также первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов - и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с "Мордором", без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя.

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Новости Украины, Владимир Огрызко, Высылка, Дипломаты, Консулы, Россия, Украина.
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