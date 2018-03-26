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Представлен отчет о "языке вражды" в Крыму с 2014 по 2017 годы

Представлен отчет о "языке вражды" в Крыму с 2014 по 2017 годы
04:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Правозащитники проанализировали язык вражды в СМИ оккупированного Крыма.

В Киеве 25 марта украинские правозащитники представили отчет о языке вражды в информационном пространстве Крыма в период с 2014 по 2017 годы.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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«Согласно исследованию, язык вражды больше использовали против таких групп, как: украинцы, крымские татары, сторонники Евромайдана, члены Меджлиса крымскотатарского народа, мусульмане, прихожане украинской церкви Киевского патриархата, журналисты и правозащитники», – кратко представила результаты исследования председатель правления украинского Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

По словам эксперта Крымской правозащитной группы Ирины Седовой, за время мониторинга было зафиксировано 718 примеров языка агрессии.

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«Больше всего таких случаев было зафиксировано в таких СМИ: «Крыминформ» – 23%, «Форпост» – 35%, НТС Севастополь -13%, «РИА Крым» – 15%.

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Новости Украины, Крым, Новости Крыма, Оккупация Крыма, Россия, Украина.
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