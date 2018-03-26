СМИ: Путин готов на уступки в вопросе Донбасса

Нынешний президент России Владимир Путин хочет, чтобы с ним считались на Западе и стремиться оставить за Москвой "зоны влияния" в мире, и поэтому готов идти на уступки в вопросе Донбасса, реализуя боснийский ли косовский сценарий.

Об этом говорится в развернутой публикации влиятельного американского журнала TIME.

"Путин надеется, что отношения с Западом улучшатся. Путин не мечтает о мировой войне, он мечтает о новой Ялтинской конференции, мирной конференции, которая состоялась в Крыму в 1944 году, и собрала вместе Сталина, Рузвельта и Черчилля. На то время лидеры стран, которые победили Вторую мировую войну, поделили мир на зоны влияния. Путин хочет новых зон влияния и новых четких правил игры. Он хочет, чтобы Запад признал, что территория, которая когда-то принадлежала СССР (возможно, включительно с соседними странами), должна быть в сфере ответственности России. Он хочет получить гарантии и соответствующие почести", - отмечает издание.

Западные лидеры, такие как канцлер Ангела Меркель и бывший президент США Барак Обама, утверждали, что эти сферы влияния больше не существуют в современном мире. Путин "отвергает это как лицемерие". Ему просто нужны западные лидеры, которые готовы к переговорам.

"В течение следующего срока Путин готов решать вопрос Донбасса, региона восточной Украины, где российская армия подпитывает "гражданскую войну" с 2014 года. Источники в МИД России сообщили TIME, что Путин готов сделать восточную Украину регионом, контролируемым временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово", - отмечается в публикации.

В то же время он не готов идти на уступки в вопросе Крыма. "Это вопрос справедливости", - отвечает Путин всем зарубежным партнерам, когда они спрашивают о полуострове.

Российский президент считает, что поскольку население Крыма довольно аннексией РФ, то это означает, что справедливость была обеспечена и ничего не нужно менять.

Каким именно будет управление Путина в течение следующих шести лет, пока не понятно, пишет издание. Он не станет сразу воплощать любые свои планы – по крайней мере, до Чемпионата мира по футболу, который состоится в России этим летом". К тому же, продолжает журнал, президент РФ не будет спешить делиться своими планами даже с окружением, "скорее, он любит сюрпризы, поэтому, чем позже об этом будут узнавать другие, тем лучше".

В то же время, нет сомнений, что Путин найдет способ остаться у власти. "В 2024 году, когда его четвертый срок закончится, Путину будет 72 года. Это такой же возраст, которого Дональд Трамп достигнет в этом году", - отмечает TIME.