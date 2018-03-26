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ОСД прекращает участие в "конвейере" по квалификационному оцениванию судей

Фемида
05:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В организации считают, что с нынешним в "реформированных" судах окажутся люди, угрожающие национальной безопасности Украины.

Общественный совет добропорядочности (ОСД) заявляет о прекращении участие в процессе квалификационного оценивания судей, не желая участвовать в "псевдопроверке", которую проводит Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ).

Об этом сообщается на официальном сайте совета.

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"Меньше, чем за год Высшая квалификационная комиссия судей Украины хочет переаттестовать более 5000 судей. 23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседования с 9 судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное оценивание - конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении" реформы", - говорится в сообщении.

В организации считают, что как следствие такой работы, "уже в "реформированных" судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает национальной безопасности страны, и судьи, доходы которых не соответствуют задекларированным, и судьи, которые причастны к принятию произвольных решений, которые стали предметом рассмотрения ЕСПЧ".

"На судейском ВККС устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности. Нарушая закон и Конституцию ВККС сделала все для того, чтобы общественность не смогла помешать этому конвейеру. Более того, своими решениями Комиссия дала зеленый свет всем судьям, которые принимали решения против участников Революции Достоинства," - отмечают в Общественном совете.

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"Чтобы власть, расхваливая достижения судебной реформы, перед украинцами и международными организациями в очередной раз не использовала общественность, Общественный совет добропорядочности решил прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса", - подчеркивается в сообщении.

На сайте также сообщается, что Общественный совет добропорядочности официально заявит о своем выходе из процесса квалификационного оценивания судей и озвучит причины такого решения на брифинге в понедельник, 26 марта.

Общественный совет добропорядочности создан и действует с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационного оценивания.

Совет состоит из двадцати членов, которые избираются сроком на два года. Текущий состав Совета был утвержден собранием представителей общественных объединений 11 ноября 2016 года.

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Новости Украины, Майдан, Общественный совет добропорядочности, ОСД, Оценивание судей, Суд, Украина.
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