ОСД прекращает участие в "конвейере" по квалификационному оцениванию судей

Общественный совет добропорядочности (ОСД) заявляет о прекращении участие в процессе квалификационного оценивания судей, не желая участвовать в "псевдопроверке", которую проводит Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ).

Об этом сообщается на официальном сайте совета.

"Меньше, чем за год Высшая квалификационная комиссия судей Украины хочет переаттестовать более 5000 судей. 23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседования с 9 судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное оценивание - конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении" реформы", - говорится в сообщении.

В организации считают, что как следствие такой работы, "уже в "реформированных" судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает национальной безопасности страны, и судьи, доходы которых не соответствуют задекларированным, и судьи, которые причастны к принятию произвольных решений, которые стали предметом рассмотрения ЕСПЧ".

"На судейском ВККС устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности. Нарушая закон и Конституцию ВККС сделала все для того, чтобы общественность не смогла помешать этому конвейеру. Более того, своими решениями Комиссия дала зеленый свет всем судьям, которые принимали решения против участников Революции Достоинства," - отмечают в Общественном совете.

"Чтобы власть, расхваливая достижения судебной реформы, перед украинцами и международными организациями в очередной раз не использовала общественность, Общественный совет добропорядочности решил прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса", - подчеркивается в сообщении.

На сайте также сообщается, что Общественный совет добропорядочности официально заявит о своем выходе из процесса квалификационного оценивания судей и озвучит причины такого решения на брифинге в понедельник, 26 марта.

Общественный совет добропорядочности создан и действует с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационного оценивания.

Совет состоит из двадцати членов, которые избираются сроком на два года. Текущий состав Совета был утвержден собранием представителей общественных объединений 11 ноября 2016 года.