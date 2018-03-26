Савченко будет подавать аппеляцию на решение суда об аресте

В деле народного депутата Надежды Савченко ее адвокаты завтра, 26 марта, подадут апелляцию на решение суда об ее аресте.

Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Савченко Виктор Чевгуз.

По словам Чевгуза, в понедельник защита намерена подать апелляционную жалобу.

"Апелляция по делу Савченко будет не раньше среды. Завтра мы только подаем жалобу", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.

На суде нардеп заявила, что начинает голодовку.