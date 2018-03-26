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Продан встретился с представителями Госказначейства США

Государственная фискальная служба Украины
10:45 Сегодня Телеграф
sfs.gov.ua
Фото: ГФС

Новости Украины: Целью миссии была помощь ГФС в создании единой стандартизированной структуры управления проектами.

Направления улучшения системы управления проектами в ГФС обсуждались во время встречи и.о. главы ГФС Мирослава Продана с представителями Казначейства США, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. 

В частности, рассматривались результаты работы миссии эксперта Казначейства США Дональда Мейнворинга по улучшению способности органов ГФС в сфере подготовки, координации и контроля проектов, которая продолжалась в ГФС в течение 2 недель.

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По словам Дональда Мейнворинга, целью миссии была помощь ГФС в создании единой рамочной структуры управления проектами, что совпадает с задачей ГФС по внедрению стратегических инициатив развития службы до 2020 года. Реализация этих стратегических инициатив будет способствовать кардинальным изменениям и сдвигам в деятельности фискальной службы. Поэтому наработанные рекомендации позволят значительным образом усилить работу по развитию способности надлежащего проектного менеджмента.

Он также подчеркнул, что в ГФС уже сложилась атмосфера и готовность к тому, чтобы начать работать более эффективно.

Эксперт отметил, что наработанный перечень стратегических инициатив начинает процесс управления изменениями в ведомстве и, соответственно, целесообразно помимо разработанных инициатив предложить и механизм их реализации - проектный менеджмент (управление проектами).

Глава ГФС обсудил с экспертами концепцию построения проектной команды ГФС и вопросы привлечения функциональных подразделений в процесс управления проектами.

"Взаимодействие ГФС с Казначейством США, которая длится уже не один год, уже имеет содержательные и положительные результаты", - подчеркнул Мирослав Продан.

В создании эффективной системы управления проектами первым шагом станет разработка и утверждение руководства по управлению проектами, содержащий новые процедуры, порядки, шаблоны документов. Его целью является введение стандартизированных, одинаковых для всех, подходов по управлению проектами в ГФС.

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Новости Украины, ГФС, Дональд Мейнворинг, Казначейство США, Мирослав Продан.
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