Вице-премьер: 28 марта состоится комиссия Украина-НАТО на уровне послов

В Брюсселе 28 марта состоится заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов стран-членов НАТО, на котором Украина планирует представить основные положения Годовой национальной программы на 2018 год.

Об этом заявила на брифинге в понедельник 26 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает корреспондент.

"Буквально в среду (28 марта - ред.) состоится комиссия Украина-НАТО на уровней послов стран-членов НАТО в Брюсселе, где мы сможем максимально представить основные положения Годовой национальной программы на 2018 год", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что в конце февраля правительство утвердило проект Годовой национальной программы на 2018 год и выразила надежду, что в ближайшие дни Президент ее подпишет.

Климпуш-Цинцадзе проинформировала, что в нынешнем документе существенно увеличили количество задач в отрасли безопасности и обороны по сравнению с предыдущими годами.

По ее словам, в 2017 году было 375 мероприятий на реализацию Годовой национальной программы, в этом году запланированы 455 мероприятий, к реализации которых привлечены 58 министерств и ведомств. Вице-премьер также акцентировала, что в Годовую национальную программу на 2018 год заложены несколько новых задач, в частности создание национальной системы предупреждения и реагирования на современные угрозы национальной безопасности.

Также отдельными пунктами заложена деятельность платформы противодействия гибридным угрозам Украина-НАТО, внедрение государственной политики обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в секторе безопасности и создания государственной системы гарантирования качества оборонной продукции.