Самоубийство Волошина: полиция допросила главу Николаевской ОГА

Полиция допросила председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко и одного из его заместителей в рамках расследования дела о смерти летчика, ветерана АТО, и. о. и.о. директора местного аэропорта Владислава Волошина.

Об этом сообщил руководитель областной полиции Юрий Мороз на брифинге в понедельник, пишут Николаевские новости.

“По делу Волошина был допрошен председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. Губернатор сообщил, что имел с Владиславом только рабочие отношения, которые заключались в предоставлении ему помощи в получении технических разрешений для сертификации аэропорта. Никаких угроз, никакого принуждения к подписанию каких-либо документов не было", - сказал Мороз.

"Не вижу оснований, чтобы он совершил самоубийство под давлением. Но мы продолжаем проверять эту версию", - добавил он.

Мороз также подчеркнул, что никаких рисков в деятельности на посту и.о.директора не было, как не было и актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала.

"Были ли криминальные риски в той деятельности, которую Волошин успел осуществить с момента назначения и. о. директора? Вы знаете, что был проведен тендер на ремонт здания аэропорта. НАБУ, СБУ, полиция, Госаудитслужба направили письма в адрес и. о. директора аэропорта и руководства области о возможных коррупционных рисках при ремонте. На основании этих документов было обращение главы облгосадминстрации об устранении этих рисков и рассмотрении возможности расторжения договора. В результате договор с победителем тендера был разорван. Никакие деньги за выполненные работы не выплачивались. Что касается давления на Волошина якобы при подписании актов выполненных работ, то этих рисков не было, поскольку на данный момент таких актов не существует", - сказал Мороз.

Исходя из этого, Мороз заявил, что не видит оснований полагать, что самоубийство Волошин совершил под давлением.

Кроме того, как сообщил начальник полиции, со слов вдовы Волошина, в начале марта глава областной администрации Савченко пообещал Волошину после получения сертификатов по аэропорту посодействовать ему в получении квартиры, отчего, как говорит Мороз, Волошин был в приподнятом настроении, так как должна была решиться одна из его проблем, связанная с отсутствием собственного жилья.

Вместе с тем, на допросах друзья и сослуживцы летчика отмечали, что Волошин после событий 2014 года нуждался в помощи психолога, но постоянно отказывался от нее. По некоторым данным, он не раз высказывал мысли о суициде.

Что касается версии о самоубийстве из-за проблем в семье, то Мороз сообщил, что Волошин был официально разведен, а у его маленького ребенка были проблемы со здоровьем.

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве дома застрелился 29-летний руководитель областного аэропорта летчик Владислав Волошин. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК ("Умышленное убийство").

Полиция рассматривает ряд версий. Это самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности руководителя аэропорта (эту версию объединили с доведением до самоубийства); самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ; несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Волошин был участником боевых действий на Донбассе, награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Он был пилотом штурмовика. В России его обвинили в сбитии малайзийского Boeing рейса МН17.