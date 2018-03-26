Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина высылает российских дипломатов Украина высылает российских дипломатов
Новости: США и страны ЕС высылают дипломатов РФ США и страны ЕС высылают дипломатов РФ
Новости: Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта
Новости: Пожар в ТЦ Кемерово: стало известно, есть ли украинцы среди погибших Пожар в ТЦ Кемерово: стало известно, есть ли украинцы среди погибших
X

Геращенко: РФ должна публично поддержать соблюдение тишины на Донбассе

Украинский военный
17:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко призывает всех лидеров "нормандского формата" публично поддержать полное соблюдение "тишины" на Донбассе.

Все лидеры "нормандского формата", в частности и Россия, должны публично высказаться в поддержку полной и безоговорочной "тишины" на Донбассе. Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Украина ищет все пути для прекращения огня, уменьшения обстрелов, чтобы сохранить жизни своих военных и гражданского населения. Ни разу публично в поддержку режима тишины не выступил российский президент, не поддержал объявленное перемирие публично, не дал команду марионеточным «властям республик» не стрелять. Важно, чтобы все лидеры нормандского формата публично высказались в поддержку полной и безоговорочной тишины на Донбассе", - отметила Геращенко. 

Она прибавила, что договоренность Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о пасхальном перемирии с 30 марта является уже двенадцатым этапом «тишины», объявленным на востоке Украины.

В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта

"Это не впервые, когда стороны заявляют о своем желании прекратить огонь, в течение войны перемирие объявлялось 12 раз... К сожалению, ни одно - не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых", - подчеркнула первый вице-спикер.

Как сообщалось, ТКГ с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила свою полную приверженность всеобъемлющему, постоянному и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов 01 мин.(по киевскому времени).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ирина Геращенко, Лидеры "нормандского формата", Поддержка, Призыв, Режим тишины на Донбассе.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

СБУ открыла уголовное дело о госизмене Портнова Климпуш-Цинцадзе прокомментировала дело Савченко Президент Украины скоро подпишет программу сотрудничества с НАТО

Последние новости

В США ученые изобрели мини-датчик на зуб для анализа еды Госдолг Украины: вырос в долларовом выражении, но снизился в гривневом Аваков: Военного варианта урегулирования конфликта на Донбассе не существует
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)
04 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
05 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
Новости сегодня
17:57 Высылка российских дипломатов: в МИД РФ уже отреагировали
17:53 Прогулка сборной Украины в Бельгии (Видео)
17:51 Пожар в лагере "Виктория": за расследование взялась СБУ
17:49 Вика из группа "НеАнгелы" воплотила свою мечту
17:44 Биатлонистка Кузьмина: Трех очков не хватило для победы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности
Новости: В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта Очередное перемирие на Донбассе
Новости: Украина успешно завершила контракт с Таиландом на поставку ОБТ "Оплот" Украина завершила танковый контракт с Таиландом
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03)
Добавить комментарий
0