Геращенко: РФ должна публично поддержать соблюдение тишины на Донбассе

Все лидеры "нормандского формата", в частности и Россия, должны публично высказаться в поддержку полной и безоговорочной "тишины" на Донбассе. Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Украина ищет все пути для прекращения огня, уменьшения обстрелов, чтобы сохранить жизни своих военных и гражданского населения. Ни разу публично в поддержку режима тишины не выступил российский президент, не поддержал объявленное перемирие публично, не дал команду марионеточным «властям республик» не стрелять. Важно, чтобы все лидеры нормандского формата публично высказались в поддержку полной и безоговорочной тишины на Донбассе", - отметила Геращенко.

Она прибавила, что договоренность Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о пасхальном перемирии с 30 марта является уже двенадцатым этапом «тишины», объявленным на востоке Украины.

"Это не впервые, когда стороны заявляют о своем желании прекратить огонь, в течение войны перемирие объявлялось 12 раз... К сожалению, ни одно - не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых", - подчеркнула первый вице-спикер.

Как сообщалось, ТКГ с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила свою полную приверженность всеобъемлющему, постоянному и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов 01 мин.(по киевскому времени).