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Высылка российских дипломатов: что будет с политзаключенными в РФ

Ирина Геращенко
07:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Высылка дипломатов затруднит доступ к украинским политзаключенным в России.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко прогнозирует высылку из Российской Федерации немногочисленных действующих украинских дипломатов и консулов, что затруднит доступ к политзаключенным. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Наши дипломатические отношения с РФ сведены до минимума, послов давно нет. Высылка дипломатов будет иметь обратную мгновенную реакцию, из РФ вышлют в первую очередь наших немногочисленных действующих дипломатов и консулов. Это усложнит работу тех нескольких консулов, которые останутся, увеличит на них нагрузки и затруднит доступ к политзаключенным, разбросанных по тюрьмам Сибири и всей РФ", - написала она.

Геращенко также добавила, что восхищается "нашими консулами в РФ и считаю их героями дипломатического фронта". "Потому что знаю, как им трудно, помню, как били наших консулов на суде Карпюка и Клыха в Чечне, как издевались над ними в Ростове", - добавила первый заместитель председателя ВРУ.

Порошенко объяснил, почему тянул с высылкой дипломатов

"Вместе с тем, Украина приняла политическое решение, солидарности с нашими британскими, европейскими, американскими партнерами, выслать российских дипломатов. Поддержу ли я это решение президента, МИД, соответствующих силовых структур? Абсолютно и безоговорочно! Считаю ли правильным это решение? Конечно, это правильное и своевременное решение", - написала Геращенко. При этом она отметила, что Украина, демонстрируя солидарность с партнерами, ожидает от них "усиления солидарности с Украиной, в антипутинской коалиции".

"Так же осознаю, почему именно сегодня, одновременно с решениями американских и европейских партнеров, президент Порошенко объявил решение о высылке россиян из Украины", - отметила она.

Как сообщалось, сегодня президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. По словам главы государства, Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Порошенко отметил, что совместный ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права.

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что уже 14 стран Европейского Союза также решили выслать российских дипломатов. Соединенные Штаты Америки приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Страны, которые высылают российских дипломатов: полный список

Справка: бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в коме. Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MI-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время поездки в Россию при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.

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Новости Украины, Дело Скрипаля, Дипломаты РФ, Ирина Геращенко, Политзаключенные.
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1 Комментарий
  • Serg Kvark 27.03.2018 08:14

    А что будет с заробитчанами в РФ?

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