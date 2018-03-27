Луценко считает партию "Украинский выбор" центром антиукраинской пропаганды

ГПУ расследует антиукраинскую, сепаратистскую деятельность "Украинского выбора", а также изучает вероятные контакты лидера этого движения Виктора Медведчука с Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко.

Об этом заявил в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Да, действительно у нас есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. И буквально за две недели до задержания Рубана и Савченко Служба безопасности Украины и военная прокуратура, крымская прокуратура, ликвидировали несколько антиукраинских притонов, которые за деньги Москвы (мы эти деньги изъяли), по планам Москвы (и мы эти задачи изъяли) в Днепропетровске, Харькове, Львове, Киевской области, Николаевской области организовывали подрывную деятельность на территории Украины", - сказал он.

По словам Луценко, речь идет "не о военно-подрывной, а о политически подрывной, антиукраинской, сепаратистской, федералистической деятельности".

"И это конечно вызывает интерес к центру таких действий. Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет г-н Медведчук. И мы этим занимаемся уже более тщательно год", - заявил Генпрокурор.

Он добавил, что вторая часть – "более серьезная".

"Это вероятная причастность самого господина Медведчука к деятельности И Рубана, и Савченко. И мы изучаем их вероятные контакты", - подчеркнул он.

По словам Луценко, Рубан и Савченко не могли действовать "отдельно от какого-то более глобального плана". По его убеждению, спланированный ими теракт в центре Киева "должен был потянуть наступление российско-террористических войск, в обозе которых двигался бы наш незабвенний легитимный Виктор Федорович Янукович".