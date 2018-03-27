Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко считает партию "Украинский выбор" центром антиукраинской пропаганды Луценко считает партию "Украинский выбор" центром антиукраинской пропаганды
Новости: В Украине состоится дискуссия о введении латиницы В Украине состоится дискуссия о введении латиницы
Новости: Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России
Новости: Астрономы нашли "старшего брата" Меркурия Астрономы нашли "старшего брата" Меркурия
X

В ВККС прокомментировали первые собеседования с судьями

ВККС
02:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: ВККС намерена продолжать запрашивать заключения ОСД при оценке судей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) намерена продолжать запрашивать информацию у Общественного совета добропорядочности (ОСД) при квалификационном оценивании судей, несмотря на заявление совета о прекращении участия в данном процессе, сообщил секретарь квалификационной палаты ВККСУ Станислав Щетка в ходе брифинга в среду.

"Мы будем продолжать запрашивать информацию у Общественного совета добропорядочности, поскольку считаем, что это качественный источник", - сказал он.

ОСД прекращает участие в "конвейере" по квалификационному оцениванию судей
ОСД прекращает участие в "конвейере" по квалификационному оцениванию судейЧитать полностью

Комментируя первые собеседования с судьями, проведенные 23 марта, С.Щетка отметил, что решение комиссии о соответствии судьи занимаемой должности было принято по отношению к тем лицам, к работе которых у комиссии не было претензий. При этом, он акцентировал внимание, что по судьям, которые успешно прошли собеседование, не было заключений ОСД.

"Те коллеги, по которым были предостережения, в частности, по кому было открыто дисциплинарное производство, такие собеседования и оценивания были приостановлены", - сказал он.

На собеседованиях, во время которых возникала необходимость дооформления заключений ОСД, комиссия принимала решения о перерыве или отложении рассмотрения для устранения недочетов.

В свою очередь, глава ВККСУ Сергей Козьяков отметил, что проблемы с трансляцией собеседований были из-за технических неполадок.

Ранее ОСД заявил о прекращении участия в квалификационном оценивании судей, аргументировав это отсутствием возможности для прозрачного и объективного оценивания судей в ходе собеседований. В частности, речь идет об отсутствии четких критериев, по которым судьям выставляют балы, сокращенном периоде времени проведения собеседования - по информации ОСД оно в среднем длится от 5 до 10 минут, а также проблем с видеотрансляцией.

Кроме того, в ОСД акцентировали внимание на наличие в ВККСУ членов, добропорядочность которых вызывает сомнение, а также внесение в регламент комиссии изменений, касающихся работы ОСД. Так, согласно регламенту заключение совета должно быть подписано всеми его членами за 10 дней до проведения собеседования, что значительно усложняет работу. За девять месяцев более 5 тыс. судей должны пройти оценивание. Соответственно, ежемесячно ОСД должно оформлять в соответствии с критериями, прописанными в регламенте, заключения по отношению к 150-200 судьям.

Как сообщалось, в рамках судебной реформы ВККСУ в октябре 2017 года начала квалификационное оценивание 999 действующих судей относительно их компетентности, профессиональной этики, а также добропорядочности. В целом такое оценивание должны пройти 5,7 тыс. человек.

Первая группа судей в середине марта завершила сдачу экзаменов квалификационного оценивания, часть из них 23 марта прошли собеседование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВККС, Майдан, Общественный совет добропорядочности, ОСД, Оценивание судей, Суд, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Шаройка могут передать Украине Самоубийство Волошина: полиция допросила главу Николаевской ОГА Защита Савченко обжаловала ее арест

Последние новости

В столице ограничат движение по двум мостам Медики назвали главные признаки крепкого здоровья В Косово задержали сербского чиновника
Сегодня читают
01 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
02 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
03 Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
04 Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений
05 В Кремле отреагировала на выдворение своих дипломатов
Новости сегодня
02:37 Еще одна страна объявила о высылке российских дипломатов
02:09 В Беларуси оштрафовали активистку за сбор подписей в поддержку родного языка
01:33 В Сети огромной популярностью пользуется новый смешной флешмоб "Гарри Поттер и..."
00:37 Канада обвинила Россию и Иран в издевательствах над сирийцами
00:30 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко объяснил, почему тянул с высылкой дипломатов РФ Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
Новости: Сколько денег присылают в Украину заробитчане в Польше Сколько денег присылают в Украину заробитчане в Польше
Новости: Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
Новости: Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото) Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото)
Добавить комментарий
0