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МИД возмущен присвоением Крыму российского кода

Мобильная связь
12:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: МИД готовит ноту соответствующему департаменту ООН.

Министерство иностранных дел Украины готовит ноту протеста в ООН из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи "+79". Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"В операционном бюллетени связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код "+79". При этом они определяют, что Международный союз электросвязи не признает оккупации, определяет статус Крыма как украинской территории, но все равно вместе с тем определяет код "+79" как принадлежащий Крыму и городу Севастополь. Позиция Украины — такие коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту соответствующему департаменту. Мы надеемся, что эта нота все же выйдет в свет и будет передана в ООН", — сообщила Э. Джапарова.

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Новости Украины, Крым, нота, ООН, Россия, Телефонный код, Украина.
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