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Польша построит забор на границе с Украиной и Беларусью

Польша-Украина
13:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: wikipedia.org

Новости Украины: Польша намерена построить забор на границе с Украиной и Беларусью, чтобы остановить распространение АЧС.

Польша намерена начать в сентябре 2018 года строительство ограждения на границе с Украиной и Беларусью, которое должно остановить миграцию кабанов, которые распространяют вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщает "Польское радио".

"Мы предусматриваем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", - заявил в понедельник, 26 марта, министр полеводства Польши Кшиштоф Юргель.

К.Юргель совместно с европейским комиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом участвовал в пресс-конференции по итогам встречи на тему борьбы с вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в ЕС.

"Во время постоянного комитета (Совета министров) будет рассмотренная резолюция в деле программы строительства забора. Прорабатывается закон. Мы предусматриваем, что в сентябре должен начаться строительство", - сказал глава полеводческого ведомства.

Стоимость построения ограждения оценивают в приблизительно 300 млн злотых (EUR71 млн). Это будет забор с соответствующей сеткой высотой до двух метров, закрепленный на глубине приблизительно полметра. Ограждение построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью в течение 3-4 лет, его длина составит приблизительно тысячу километров. В первую очередь забор намерены устанавливать в тех местах, где есть наибольший риск миграции кабанов.

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Новости Украины, АЧС, Беларусь, Граница, Польша, Украина.
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