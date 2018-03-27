Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража
Новости: В Минюсте рассказали, как нужно действовать в случае невыплаты зарплаты Украинцам сказали, что делать в случае невыплаты зарплаты
Новости: Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче
Новости: Завтра дипломаты РФ покинут Киев Завтра дипломаты РФ покинут Киев
X

Завтра дипломаты РФ покинут Киев

Посольство России
17:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: По информации МИД Украины работникам дипломатического ведомства дали 48 часов на возвращение домой.

Тринадцать российских дипломатов в среду, 28 марта, покинут Украину после того, как на фоне дела Скрипалей Киев предписал им покинуть страну. Об этом сообщил во вторник представитель посольства России в Украине.

"Украина безосновательно объявила 13 российских дипломатов персонами нон грата. Они в среду должны покинуть страну", - сказал представитель диппредставительства.

Вчера ряд стран заявили о выдворении 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Украина также решила выдворить российских дипломатов. Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, российским дипломатам дали 48 часов, чтобы покинуть Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дипломаты, Киев, Посольство РФ, Россия, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

СБУ предоставила доказательства вредительской деятельности высланных дипломатов МИД возмущен присвоением Крыму российского кода Визит Климкина в Нью-Йорк отменен

Последние новости

Паккьяо будет добиваться боя с Ломаченко Климкин предложил обсудить переход на латиницу Германия одобрила строительство Северного потока-2 на своей территории
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
17:39 Тренер Боруссии рассказал о перспективах Ярмоленко в нынешнем сезоне
17:39 СБУ не воспринимает всерьез заявление Поклонской
17:30 Индия планирует расширить военно-техническое сотрудничество с Украиной
17:30 Молдова высылает троих российских дипломатов
17:28 Из Китая массово отзывают BMW
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года
Добавить комментарий
0