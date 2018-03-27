Президент ПАСЕ выступил с осуждением действий РФ в Крыму

Президент ПАСЕ Микеле Николетти осудил аннексию Россией украинского Крыма и призвал страны-члены к участию в расследовании нападения в Солсбери.

Об этом он заявил во время ответов на вопросы после его выступления перед участниками Конгресса местных и региональных властей, который начал свою работу во вторник в Страсбурге, сообщает корреспондент.

Отвечая на вопрос относительно дальнейших действий ПАСЕ в вопросе отношений с Россией, учитывая проведение незаконных президентских выборов в оккупированном Крыму, Николетти указал на незаконность проведенного референдума на полуострове в 2014 году и привел пример Южного Тироля, который после Первой мировой войны отошел от Австрии в Италию.

"Что касается Крыма, то процесс, который привел к его аннексии, - незаконный", - отметил Николетти.

"Представьте, если мы проведем там (в Южном Тироле - ред.) референдум без согласия ...это приведет к изменению географического раздела Европы, это было бы недопустимым", - указал президент ПАСЕ.

"Мы можем решать такие конфликты за столом переговоров... Тироль является многонациональным регионом, где так же решаются вопросы национальных меньшинств", - указал Николетти.

Отвечая на вопрос об отношении к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и касательно обвинений в адрес России в совершении этого преступления, Николетти осудил это преступление, призвал страны-члены СЕ к содействию расследованию и наказанию виновных.

"Могу только сказать, что мы решительно осуждаем произошедшее в Солсбери. Основное право - это право на жизнь... Думаю, что все 47 государств-членов СЕ должны честно и активно сотрудничать для поиска решения, мы должны уважать тех, кто пострадал, должны уважать справедливость... Наша позиция - понятное и четкое осуждение, а также привлечение виновных к ответственности", - указал Николетти.

"Относительно участия Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, выплаты в бюджет Совета Европы - это обязанность каждой из 47 стран-членов и он не должен обусловливаться теми или иными решениями отдельных органов, ПАСЕ, Совета Европы, ЕСПЧ", - сказал президент ПАСЕ, отвечая на вопрос представителя украинской делегации.

Он указал, что выплаты финансовых взносов - это понятная и четкая обязанность, которая должна выполняться.

"Этот спор должен быть урегулирован на соответствующем уровне", - указал Николетти.

Как сообщалось, в феврале текущего года Совет Государственной думы России не утвердил перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018.