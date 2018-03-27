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СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Британии россиянам

СБУ
22:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 23 российских дипломата 20 марта были высланы в качестве ответа на возможную причастность РФ к отравлению Сергея Скрипаля.

Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 причастным к разведывательным службам РФ гражданам России, которые выдворены из Британии в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Председатель СБУ Василий Грицак отметил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года - развитие дружественных взаимоотношений между государствами", - говорится в сообщении.

Грицак также отметил, что разведчики РФ под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Как сообщалось, раньше Президент Петр Порошенко объявил, что Украина решила выдворить 13 российских дипломатов.

Президент Европейского совета Дональд Туск 26 марта заявил, что 14 стран-членов Евросоюза решили выслать ряд российских дипломатов в ответ на применение Россией боевого химического вещества в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен бывший двойной агент, экс-полковник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

О высылке российских дипломатов теперь уже объявили Албания, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Швеция, Нидерланды, Германия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия.

Кроме того, администрация США высылает 48 работников российского посольства в Вашингтоне, а также 12 россиян, которые работали в Миссии РФ при ООН в Нью-Йорке. Будет закрыто и консульство РФ в Сиетле.

Канада решила выслать четырех дипломатов РФ.

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Новости Украины, Въезд в Украину, Дело Скрипаля, Отравление Скрипаля, Российские дипломаты, Россия, СБУ.
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