Белый дом организовывает встречу лидеров США и России

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины, посол Курт Волкер заявляет, что в Белом доме уже работают над возможной новой встречей президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщил "5-й канал", продемонстрировав фрагменты общения дипломата с журналистами "Голоса Америки".

"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством", - сообщил Волкер.

"Мы действительно очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире, будь то атака в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине", - отметил спецпредставитель Госдепартамента США.