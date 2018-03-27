Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Волкер запланировал посещения Донбасса и Киева Волкер запланировал посещения Донбасса и Киева
Новости: Решением Порошенко назначены председатели РГА в двух областях Решением Порошенко назначены председатели РГА в двух областях
Новости: "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии
Новости: Завтра дипломаты РФ покинут Киев Завтра дипломаты РФ покинут Киев
X

Белый дом организовывает встречу лидеров США и России

Дональд Трамп и Владимир Путин
22:43 Вт, 27 Март 2018 Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В США уже работают над возможной новой встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины, посол Курт Волкер заявляет, что в Белом доме уже работают над возможной новой встречей президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщил "5-й канал", продемонстрировав фрагменты общения дипломата с журналистами "Голоса Америки".

"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством", - сообщил Волкер.

"Мы действительно очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире, будь то атака в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине", - отметил спецпредставитель Госдепартамента США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Встреча Путина и Трампа, Госдеп, Дональд Трамп, Курт Волкер, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ Польша построит забор на границе с Украиной и Беларусью СБУ предоставила доказательства вредительской деятельности высланных дипломатов

Последние новости

СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Британии россиянам Стэнли Туччи в пятый раз станет отцом За трансферы в "Динамо" теперь будет отвечать Красников
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
23:53 Будни пещерного человека: шедевральная подборка доисторического юмора
23:45 Тайна в ее глазах: селфи прекрасных женщин в зеркалах (Фото)
23:36 Одесская ОГА попросит Кабмин выделить 117 млн на ремонт аварийных дамб на Дунае
23:21 Невероятно смешные коты после купания заставят вас улыбаться
23:12 Лещенко анонсирует законопроект по е-декларациям активистов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" не будет поставлять газ в Украину
Новости: Медики рассказали, как правильно выходить из поста Медики рассказали, как правильно выходить из поста
Добавить комментарий
0