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СК России обвинил украинского пранкера в завышении числа жертв в Кемерово

Евгений Вольнов
06:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Следком РФ заявил, что украинский пранкер Вольнов распространил слухи о 300 погибших в Кемерове.

В Следственном комитете России заявляют, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространял информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерове.

Об этом сообщает "Эспрессо.ТВ" со ссылкой на Следственный комитет России.

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По версии ведомства, Вольнов публиковал сообщение о 300 погибших в Кемерове с "целью дестабилизации ситуации в регионе".

"Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших", - заявили в Следственном комитете.

Отмечается, что действия Вольнова учтут в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в ТЦ "Зимняя вишня".

Сам Вольнов рассказал, что он взял цифру 300 с учетом анализа количества мест в кинозалах. В частности, Вольнов в телефонном разговоре представился сотрудником МЧС и спрашивал у работников кемеровского морга, есть ли у них места для "300 погибших".

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Новости Украины, "Зимняя вишня", Евгений Вольнов, Жертвы, Пожар в Кемерово, Пожар в торговом центре, Пранкер, Россия, Торговый центр "Зимняя вишня".
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