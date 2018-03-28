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НАПК изберет нового руководителя

Заседание НАПК
09:49 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Нынешний руководитель НАПК Н. Корчак неоднократно оказывалась фигурантом скандалов, во время которых обсуждались ее зарплата и премиальные.

Сегодня Национальное агентство по вопросам коррупции проведет внеочередное заседание, на котором планируют избрать нового руководителя НАПК. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба НАПК.

"28 марта 2018 состоится внеочередное заседание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, на котором будет избираться новый председатель Национального агентства. Начало в 14:00", - говорится в сообщении.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак сообщила в Facebook, что с 28 марта истекает срок ее полномочий на посту главы НАПК, поэтому она "с большим удовольствием переведет" бремя славы "на чужие плечи".

11 декабря 2015 распоряжением Кабинета министров Н. Корчак назначена членом Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции. 28 марта 2016 члены Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции единогласно избрали Н. Корчак главой НАПК. Во время своей работы руководитель НАПК неоднократно оказывалась в центре скандалов, касающихся ее заработной платы и премиальных. Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяло, есть ли коррупционные признаки в получении премий и надбавок членами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Новости Украины, Заседание, Коррупция, НАПК, Наталья Корчак, Украина.
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