СМИ: "Азов" не получит американского оружия

Едва заметное положение в законопроекте о бюджете США, который предусматривает финансовую помощь Украине и был принят на прошлой неделе, запрещает поставки американского оружия "противоречивому ультранационалистическому" военному формированию в Украине. Об этом, ссылаясь на документ, пишет The Hill.

Принятые в последние три года законопроекты о расходах включали в себя запрет на то, чтобы военная помощь США была направлена в батальон "Азов", но это положение обычно снималось перед окончательным утверждением ежегодно, пишет издание. Тем не менее, как отмечается, нынешний законопроект о бюджете США предусматривает, что "никакие средства, предоставленные согласно этому документу, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону "Азов".

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, заявил, что он подписал консолидированный законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором отмечено увеличение расходов на поддержку Украины на сумму более 620 млн долларов.