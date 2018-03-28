Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине хотят продать 660 предприятий В Украине хотят продать 660 предприятий
Новости: Гройсман поручил масштабную проверку безопасности Гройсман поручил масштабную проверку безопасности
Новости: Украинец может заменить Альвареса в поединке с Головкиным Украинец может заменить Альвареса в поединке с Головкиным
Новости: Обнаружен новый орган человеческого тела Обнаружен новый орган человеческого тела
X

СМИ: "Азов" не получит американского оружия

Батальон "Азов"
11:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В законопроекте о поставке оружия из США в Украину есть прямое запрещение "предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону "Азов".

Едва заметное положение в законопроекте о бюджете США, который предусматривает финансовую помощь Украине и был принят на прошлой неделе, запрещает поставки американского оружия "противоречивому ультранационалистическому" военному формированию в Украине. Об этом, ссылаясь на документ, пишет The Hill.

Принятые в последние три года законопроекты о расходах включали в себя запрет на то, чтобы военная помощь США была направлена в батальон "Азов", но это положение обычно снималось перед окончательным утверждением ежегодно, пишет издание. Тем не менее, как отмечается, нынешний законопроект о бюджете США предусматривает, что "никакие средства, предоставленные согласно этому документу, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону "Азов".

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, заявил, что он подписал консолидированный законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором отмечено увеличение расходов на поддержку Украины на сумму более 620 млн долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Батальон Азов, ВСУ, Оружие, США, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Лещенко анонсирует законопроект по е-декларациям активистов Белый дом организовывает встречу лидеров США и России Волкер запланировал посещения Донбасса и Киева

Последние новости

Госдеп США о России: Это чудовище из морских глубин Смартфон Huawei представил новый смартфон с рекордной памятью В США подали первый иск против Facebook
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
03 Обнаружен новый орган человеческого тела
04 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
05 Япония - Украина: видео голов и обзор матча
Новости сегодня
12:22 Победитель боя Усик - Гассиев обязан встретиться с Лебедевым
12:19 В Национальную службу здоровья назначили председателя
12:13 Художник создал рисунки, пронизанные любовными переживаниями (Фото)
12:10 В Ужгороде с 31 марта подорожает проезд
12:06 Как правильно выходить из Великого поста без вреда для здоровья
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших
Новости: Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли
Новости: Еще одна страна упростила визовый режим для Украины Еще одна страна упростила визовый режим для Украины
Новости: Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой
Добавить комментарий
0