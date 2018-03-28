Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине хотят продать 660 предприятий В Украине хотят продать 660 предприятий
Новости: Гройсман поручил масштабную проверку безопасности Гройсман поручил масштабную проверку безопасности
Новости: Украинец может заменить Альвареса в поединке с Головкиным Украинец может заменить Альвареса в поединке с Головкиным
Новости: Обнаружен новый орган человеческого тела Обнаружен новый орган человеческого тела
X

Список объектов, куда нельзя проносить оружие, хотят расширить

Ношение оружия
11:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: С 21 марта с оружием нельзя заходить в органы госструктур, сейчас Верховная Рада планирует расширить запрет на почты, вокзалы и т.д.

Парламент планирует расширить перечень объектов, куда будет запрещено приходить с оружием. Об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко. На данный момент принят закон, запрещающий проносить оружие в помещения госструктур, однако этот перечень планируют расширять.

"Например, на почте, на вокзалах, на серьезных стратегических объектах, которые и так охраняются, проходить туда с собственным оружием будет запрещено собственно для того, чтобы не было устроено никаких террористических актов", - заявила И. Луценко. Также она сообщила, что сейчас в зданиях госструктур проводятся проверки в поисках незаконно пронесенного оружия.

"Ходят парни с собаками и спрашивают, можно ли зайти к вам в кабинет, можно ли открыть - открываю им все шухляды и тумбочки, они смотрят, проверяют, собака нюхает. Это нормальное явление, к этому нужно относиться очень спокойно", - подчеркнула И. Луценко. Как сообщалось, закон о запрете заходить в здания органов госвласти с оружием вступил в силу 21 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Госструктуры, Запрет, Оружие, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Лещенко анонсирует законопроект по е-декларациям активистов Белый дом организовывает встречу лидеров США и России Волкер запланировал посещения Донбасса и Киева

Последние новости

Госдеп США о России: Это чудовище из морских глубин Смартфон Huawei представил новый смартфон с рекордной памятью В США подали первый иск против Facebook
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
03 Обнаружен новый орган человеческого тела
04 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
05 Япония - Украина: видео голов и обзор матча
Новости сегодня
12:22 Победитель боя Усик - Гассиев обязан встретиться с Лебедевым
12:19 В Национальную службу здоровья назначили председателя
12:13 Художник создал рисунки, пронизанные любовными переживаниями (Фото)
12:10 В Ужгороде с 31 марта подорожает проезд
12:06 Как правильно выходить из Великого поста без вреда для здоровья
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших
Новости: Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли
Новости: Еще одна страна упростила визовый режим для Украины Еще одна страна упростила визовый режим для Украины
Новости: Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой
Добавить комментарий
0