Список объектов, куда нельзя проносить оружие, хотят расширить

Парламент планирует расширить перечень объектов, куда будет запрещено приходить с оружием. Об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко. На данный момент принят закон, запрещающий проносить оружие в помещения госструктур, однако этот перечень планируют расширять.

"Например, на почте, на вокзалах, на серьезных стратегических объектах, которые и так охраняются, проходить туда с собственным оружием будет запрещено собственно для того, чтобы не было устроено никаких террористических актов", - заявила И. Луценко. Также она сообщила, что сейчас в зданиях госструктур проводятся проверки в поисках незаконно пронесенного оружия.

"Ходят парни с собаками и спрашивают, можно ли зайти к вам в кабинет, можно ли открыть - открываю им все шухляды и тумбочки, они смотрят, проверяют, собака нюхает. Это нормальное явление, к этому нужно относиться очень спокойно", - подчеркнула И. Луценко. Как сообщалось, закон о запрете заходить в здания органов госвласти с оружием вступил в силу 21 марта.