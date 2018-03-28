Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ
Новости: Трагедией в Кемерово: Порошенко выразил соболезнования Трагедией в Кемерово: Порошенко выразил соболезнования
Новости: Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен
Новости: Обнаружен новый орган человеческого тела Обнаружен новый орган человеческого тела
X

МИД Польши: Оккупация Крыма это угроза безопасности ЕС

Польша
12:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Министр иностранных дел Польши обеспокоен возможными угрозами нарушений международного права.

Потворство оккупации Крыма поощрит Россию к дальнейшим нарушениям международного права и скажется на безопасности Европейского Союза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает польское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

"Если мы будем потворствовать российской оккупации Крыма, мы будем поощрять дальнейшие нарушения международного права в этой стране и других, мы сделаем ЕС менее безопасным", - отметил дипломат.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бартош Цихоцкий, ЕС, Крым, МИД Польши, Польша, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

НАПК изберет нового руководителя Еще одна страна упростила визовый режим для Украины 48 часов на выезд: Арьев рассказал, каких дипломатов РФ высылает Украина

Последние новости

В Ивано-Франковской области мать молотком убила семилетнюю дочь Искрометный соседский юмор: коллекция смешных записок и объявлений Величие роскоши: прогулка по самому большому в мире круизному лайнеру (Фото)
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
03 Обнаружен новый орган человеческого тела
04 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
05 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
Новости сегодня
13:47 Прогноз погоды на 29 марта в Украине: ночью снова будет морозно
13:46 Следы ранее неизвестной масштабной цивилизации обнаружены в Америке
13:41 Незаконный реабилитационный центр выявлен в Виннице
13:30 Украинский футболист жестко раскритиковал Шевченко
13:27 Уволен замминистр соцполитики
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших
Новости: Отчет о Госбюджете-2017 одобрен Кабмином Отчет о Госбюджете-2017 одобрен Кабмином
Новости: Гройсман: промышленность Украины интегрируем в европейскую Гройсман: промышленность Украины интегрируем в европейскую
Новости: Пасха 2018 в Украине: традиции праздника Пасха 2018 в Украине: традиции праздника
Добавить комментарий
0