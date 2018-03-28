МИД Польши: Оккупация Крыма это угроза безопасности ЕС

Потворство оккупации Крыма поощрит Россию к дальнейшим нарушениям международного права и скажется на безопасности Европейского Союза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает польское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

"Если мы будем потворствовать российской оккупации Крыма, мы будем поощрять дальнейшие нарушения международного права в этой стране и других, мы сделаем ЕС менее безопасным", - отметил дипломат.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.