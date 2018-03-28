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Уволен замминистр соцполитики

Александр Привалов
13:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: msp.gov.ua

Новости Украины: Кабмин уволил замминистра соцполитики Александра Привалова.

 Кабинет министров Украины уволил заместителя министра социальной политики Александра Привалова.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду в Киеве.

"Привалова уволили из Минсоца", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в комментарии вице-премьер Павел Розенко.

А.Привалов был назначен на данную должность в марте 2017 года. Закончил Харьковскую юридическую академию им.Ярослава Мудрого, работал следователем в г.Волноваха Донецкой области, а также в антикоррупционном отделе Министерства социальной политики.

Напомним, 3 марта 2017 года Привалов был назначен заместителем главы Министерства социальной политики Украины. Ранее Привалов занимал должность заведующего сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Минсоцполитики. 

Привалов закончил в 2010 году Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове. В этом же году занял должность следователя прокуратуры Волновахского района Донецкой области прокуратуры Донецкой области.

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Новости Украины, Александр Привалов, Замминистр соцполитики, Кабмин, Павел Розенко.
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