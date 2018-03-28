Уволен замминистр соцполитики

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра социальной политики Александра Привалова.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду в Киеве.

"Привалова уволили из Минсоца", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в комментарии вице-премьер Павел Розенко.

А.Привалов был назначен на данную должность в марте 2017 года. Закончил Харьковскую юридическую академию им.Ярослава Мудрого, работал следователем в г.Волноваха Донецкой области, а также в антикоррупционном отделе Министерства социальной политики.

Напомним, 3 марта 2017 года Привалов был назначен заместителем главы Министерства социальной политики Украины. Ранее Привалов занимал должность заведующего сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Минсоцполитики.

Привалов закончил в 2010 году Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове. В этом же году занял должность следователя прокуратуры Волновахского района Донецкой области прокуратуры Донецкой области.