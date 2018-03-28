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Порошенко назвал преступниками высланных российских дипломатов

Посольство РФ
14:24 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Петр Порошенко назвал дипломатов РФ, которых высылают из ряда стран, работающими против цивилизованного мира преступниками.

Президент Украины Петр Порошенко назвал российских дипломатов, которых высылают из ряда стран в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, преступниками, которые, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, работают против цивилизованного мира.

Об этом Порошенко заявил во время выступления перед участниками всеукраинской акции "Дети объединяют Украину", который транслировался на странице главы государства в Facebook.

"Несколько дней тому назад, когда впервые в Европе за 70 лет было применено химическое оружие Российской Федерацией, огромное количество стран мира в знак солидарности выслали российских разведчиков, преступников, которые, прикрываясь дипломатическим паспортом, дипломатическим иммунитетом работали против цивилизованного мира. Очень важно, что мы вместе, и мы сегодня это подтвердим", - сказал президент.

Как сообщалось, 27 стран и НАТО приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявили на Даунинг-стрит, следы вещества "Новичок" российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заверила, что Британия не позволит РФ восстановить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.

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Новости Украины, Великобритания, НАТО, Отравление в Солсбери, Отравление Скрипаля, Петр Порошенко, Россия, РФ, Украина.
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