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Назначен глава Национальной службы здоровья

Олег Петренко
14:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: isida.ua

Новости Украины: Олег Петренко победил на открытом конкурсе, который проходил зимой.

Правительство утвердило назначение руководителем Национальной службы здравоохранения Украины Олега Петренко.

Об этом на брифинге сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Проголосовали за назначение нового руководителя Национальной службы здоровья Украины. Это государственный страховщик, который будет заниматься закупкой услуг у медицинских учреждений для всех наших граждан, которые будут оплачены нашими налогами. Я хочу поблагодарить Олега Петренко, который сегодня принял на себя большую ответственность, чтобы создать Национальную службы здоровья Украины. Я думаю, что человек с его врачебным опытом, менеджерским опытом на самом деле сможет создать прозрачную, открытую, прогрессивную систему", - сказала Супрун.

Она напомнила, что НСЗУ с внедрением реформы на первичном звене медицинской помощи будет выплачивать врачам первичного звена средства за предоставление медицинских услуг каждому пациенту. А медицинские учреждения, которые будут предоставлять медицинские услуги первичного звена, должны пройти процесс автономизации и заключить с НСЗУ соответствующие договоры о закупке службой медицинских услуг.

Супрун подчеркнула, что до конца года министерство ждет, что качество медицинского обслуживания на первичном звене существенно изменится.

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Новости Украины, Минздрав, Олег Петренко, Служба здоровья, Ульяна Супрун.
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