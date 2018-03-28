Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем

Сегодня Кабинет министров на своем заседании принял два постановления, касающиеся обеспечения жильем военных, передает Минсоцполитики. В частности, правительство приняло постановление "Вопросы обеспечения жильем некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членов их семей" и "Вопрос обеспечения жильем некоторых категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств, а также членов их семей". Оба постановления приведены в соответствие с нормами Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" в части названия бюджетной программы.

Первый документ упрощает механизм начисления и получения денежной компенсации семьями погибших и лицам с инвалидностью I-II группы. Второе постановление позволит обеспечить жильем некоторые категории лиц, принимавшие участие в боевых действиях на территории других государств, а также членов их семей путем выплаты денежной компенсации за предназначенные для получения жилые помещения. В 2018 году на компенсацию на приобретение жилья ветеранами войны из бюджета предусмотрено 554 млн гривен.