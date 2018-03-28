В Украину могут приехать новые дипломаты РФ только по согласию Киева

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что на место выдворенных российских 13 дипломатов, могут приехать новые дипломаты, если на это будет согласие Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она отметила, что еще не истек 48-часовой срок, когда 13 российских дипломатов должны были бы покинуть Украину.

"Мы вручили ноту протеста в отношении указанных персон "нон-грата" в понедельник около 18:00, но насколько мне известно, уже происходит отъезд российских дипломатов", - сказала Беца.

При этом она отметила, что в компетенцию МИД не входит контроль за выездом российских дипломатов.

"Но мы должны получить от них ноту о завершении миссии дипломатических сотрудников, которые были объявлены персонами "нон-грата", то есть нежелательными лицами, и они должны немедленно и безотлагательно сдать свои аккредитационные карточки", - подчеркнула Беца.

Также ее спросили, идет ли речь о сокращении количества российских дипломатов после выдворения Украиной 13 человек, или РФ может на их место направить новых дипломатов.

"В соответствии с международным правом, и в частности, Венской конвенцией о дипломатических и консульских сношениях, в принципе, это право того или иного государства направлять, сколько оно считает необходимым сотрудников и право также принимающей страны, принимать их или нет. То есть, в принципе на эти должности могут приехать (другие) дипломаты, если на это будет наше согласие. Пока же этот вопрос не рассматривается. Наша главная цель - это выдворить российских дипломатов и консулов, которые в принципе работали как соответствующие представители спецслужб", - добавила пресс-секретарь МИД.