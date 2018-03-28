Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" не остановит выполнение решений Стокгольмского арбитража "Газпром" не остановит выполнение решений Стокгольмского арбитража
Новости: Обмудсмен требует отчетности о пожарной безопасности объектов Украины Обмудсмен требует отчетности о пожарной безопасности объектов Украины
Новости: Теннис. Суммарный призовой фонд турнира в Мадриде превысит €12 млн Теннис. Суммарный призовой фонд турнира в Мадриде превысит €12 млн
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 31 марта - 1 апреля Афиша интересных событий в Украине на 31 марта - 1 апреля
X

Консульство в Мюнхене возмущено визитом немецких школьников в Крым

Флаги Украины и Германии
19:08 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото из открытых источников

Новости Украины: Консул в Германии требует реакции на визит немецких школьников в оккупированный Крым.

Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко требует от обербургомистра города Аугсбург отреагировать на привлечение к сомнительным политическим акциям немецких школьников, которых привезли в оккупированный Крым.

Об этом говорится в сообщении генконсульства Украины в Мюнхене в Facebook.

"Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

В связи с этим генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко безотлагательно обратился с письмом к обербургомистра Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой "жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям".

27 марта в оккупированный Крым прилетела группа из 17 немецких школьников из Аугсбурга и Гамбурга, которые прибыли туда для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Генеральный консул Украины в Мюнхене, Германия, Консульство в Германии, Крым, Оккупированный Крым, Украина, Юрий Ярмилко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко назвал преступниками высланных российских дипломатов Уволен замминистр соцполитики Трагедией в Кемерово: Порошенко выразил соболезнования

Последние новости

В Киеве у метро "Левобережная" произошел пожар Необычный стрит-арт от уличного художника (Фото) В Сиднейском университете случайно наткнулись на мумию жрицы
Сегодня читают
01 Обнаружен новый орган человеческого тела
02 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
03 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
04 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
05 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
Новости сегодня
20:07 Ученые доказали, что посещение концертов продлевает жизнь
20:00 Бренд MINI превратил свою классическую модель в электрокар
19:53 Крутая школа, о которой мечтает каждый ребенок (Фото)
19:46 Зинченко назвал своего фаворита в бою Усик - Гассиев
19:37 Фанаты не смогут посмотреть "Людей Икс: Темный Феникс" с Софи Тернер в главной роли
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство решило не поднимать цену на газ для населения Правительство не увеличит цену на газ для населения
Новости: Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем
Новости: Песков: Ожидайте ответа России Песков: Ожидайте ответа России
Новости: Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника
Добавить комментарий
0