Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины подписал Годовую программу сотрудничества с НАТО Президент Украины подписал Годовую программу сотрудничества с НАТО
Новости: Обмудсмен требует отчетности о пожарной безопасности объектов Украины Обмудсмен требует отчетности о пожарной безопасности объектов Украины
Новости: "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 31 марта - 1 апреля Афиша интересных событий в Украине на 31 марта - 1 апреля
X

Президент Украины подписал Годовую программу сотрудничества с НАТО

Подписание указа
21:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко подписал указ, утверждающий Годовую национальную программу сотрудничества Украины с НАТО.

Президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год".

Как сообщается на официальном сайте главы государства в среду, годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО и соответствующих решений, принятых на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве.

Годовая национальная программа является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которых планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет практические меры в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии РФ, а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к приобретению членства в НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Годовая национальная программа Украина-НАТО, НАТО, Петр Порошенко, Указ президента, Украина, Украина-НАТО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак Порошенко назвал преступниками высланных российских дипломатов Уволен замминистр соцполитики

Последние новости

В Украине увеличится количество канадских офицеров-экспертов Теннис. Суммарный призовой фонд турнира в Мадриде превысит €12 млн Ученые доказали, что посещение концертов продлевает жизнь
Сегодня читают
01 Обнаружен новый орган человеческого тела
02 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
03 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
04 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
05 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
Новости сегодня
21:43 Мухарский написал о жизни в эмиграции
21:21 Следком РФ практически исключает версию поджога ТЦ в Кемерово
21:10 Искусственный интеллект может стать надзирателем для людей на работе
21:01 Роберто Карлос: Пока Роналду и Месси в форме, Неймар всегда будет третьим
20:54 Киевские ТЦ, станции метро и остановки проверят на пожарную безопасность
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство решило не поднимать цену на газ для населения Правительство не увеличит цену на газ для населения
Новости: Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем
Новости: Песков: Ожидайте ответа России Песков: Ожидайте ответа России
Новости: Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника
Добавить комментарий
0