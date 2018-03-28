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Программа сотрудничества Украина-НАТО: основные положения

Украина-НАТО
22:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Украина продолжит борьбу за восстановление территориальной целостности в рамках "нормандского", "минского" и других форматов.

Украина продолжит работу в рамках "нормандского", "минского" и других форматов для восстановления государственной целостности и территориального суверенитета,

"Приоритетной в 2018 году останется деятельность, направленная на сохранение международного консенсуса в предоставлении поддержки Украине, продолжении санкционного давления на Российскую Федерацию до прекращения вооруженной агрессии против Украины и освобождения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республики Крым, г.Севастополь", - говорится в Годовой национальной программе сотрудничества Украины с НАТО, обнародованной на сайте главы государства.

При этом в документе подчеркивается: "Соответственно будет продолжаться работа в рамках "нормандского", "минского" и других форматов с целью полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины".

Согласно программе, особое внимание уделяется задаче по обеспечению дальнейшей поддержки мировым сообществом политики непризнания оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.Севастополя и необходимости усиления международного мониторинга ситуации в сфере защиты прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

"В связи с этим должно быть активизирована деятельность по привлечению внимания к крымской проблематике в рамках международного сотрудничества, а также обеспечено создание международной платформы для содействия 26 процессам освобождения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым, Севастополя", - говорится в документе.

Действенным инструментом достижения этой цели является сохранение существующих и введение новых специальных экономических и других санкций к РФ, говорится в Годовой национальной программе.

При этом восстановление территориальной целостности Украины и реинтеграция временно оккупированных территорий обозначены как среднесрочные перспективы, а меры по разворачиванию на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей миротворческой миссии ООН - среди приоритетных задач на текущий год.

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Новости Украины, НАТО, Сотрудничество с НАТО, Сувернитет Украины, Украина, Украина-НАТО.
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