Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Британская полиция определила место, где отравили Скрипаля Британская полиция определила место, где отравили Скрипаля
Новости: Программа сотрудничества Украина-НАТО: основные положения Программа сотрудничества Украина-НАТО: основные положения
Новости: "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 31 марта - 1 апреля Афиша интересных событий в Украине на 31 марта - 1 апреля
X

Парубий предложил отменить е-декларирование для антикоррупционеров 3 апреля

Андрей Парубий
23:26 Ср, 28 Март 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Отмену электронного декларирования для общественных активистов народные депутаты вынесут на голосование в Верховной Раде во вторник, 3 апреля.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает 3 апреля принять решение о снятии обязательства о предоставлении электронных деклараций общественными активистами несмотря на то, что 1 апреля истекает срок подачи общественными активистами деклараций об имущественном состоянии.

Об этом говорится в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины.

"Андрей Парубий выразил инициативу рассмотреть вопрос об отмене процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи за непредоставление ими электронных деклараций первым вопросом повестки дня парламента на следующей сессионной неделе", - говорится в сообщении.

В частности, Парубий во время совещания председателей и представителей фракций и групп Верховной Рады Украины выступил с инициативой, чтобы "первым вопросом повестки дня заседания Верховной Рады Украины во вторник, 3 апреля, был вопрос отмены процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи о непредоставлении, или несвоевременном предоставлении электронной декларации общественными активистами".

"Сегодня во время совещания председателей и представители фракций и групп парламента согласовали, что проведут работу в своих фракциях, чтобы мы совместно вышли на положительное решение в декриминализации статьи о непредоставлении электронных деклараций общественными активистами и об отмене электронного декларирования для общественных активистов", - добавил Парубий.

Как сообщалось, сегодня, 28 марта, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что Верховная Рада должна как можно скорее снять обязательство о предоставлении электронных деклараций с общественных активистов, поскольку распространение этого требования на общественных активистов противоречит европейским устремлениям Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Е-декларирование, Отмена е-декларирования для антикоррупционеров.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак Порошенко назвал преступниками высланных российских дипломатов Уволен замминистр соцполитики

Последние новости

Xiaomi Mi Mix 2S: в компании объяснили, почему их смартфон лучше, чем iPhone X Модель Эмили Ратажковски поразила идеальным прессом Шикарная вилла, которая находиться в селе (Фото)
Сегодня читают
01 Футзал. Как бразилец издевается над соперниками в белорусском чемпионате (Видео)
02 СМИ: Фонсека возглавит "Эвертон"
03 Телескоп "Радиоастрон" обнаружил космическое тело размером с Солнце
04 Консульство в Мюнхене возмущено визитом немецких школьников в Крым
05 Российские дипломаты покинули территорию Украины
Новости сегодня
00:49 Тухель может продолжить работу в одном из клубов Примеры
00:30 Ученые развеяли миф о вреде соли
00:09 Как живет золотая молодежь в самой закрытой стране мира — Северной Корее (Фото)
00:00 Португалия отозвала посла из Москвы для консультаций
23:43 Невероятно смешные фото девушек, которые не подружились с животными
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Украины подписал Годовую программу сотрудничества с НАТО Президент утвердил годовую программу Украина-НАТО
Новости: Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем
Новости: Песков: Ожидайте ответа России Песков: Ожидайте ответа России
Новости: Телескоп "Радиоастрон" обнаружил космическое тело размером с Солнце Телескоп "Радиоастрон" обнаружил космическое тело размером с Солнце
Добавить комментарий
0