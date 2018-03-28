Парубий предложил отменить е-декларирование для антикоррупционеров 3 апреля

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает 3 апреля принять решение о снятии обязательства о предоставлении электронных деклараций общественными активистами несмотря на то, что 1 апреля истекает срок подачи общественными активистами деклараций об имущественном состоянии.

Об этом говорится в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины.

"Андрей Парубий выразил инициативу рассмотреть вопрос об отмене процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи за непредоставление ими электронных деклараций первым вопросом повестки дня парламента на следующей сессионной неделе", - говорится в сообщении.

В частности, Парубий во время совещания председателей и представителей фракций и групп Верховной Рады Украины выступил с инициативой, чтобы "первым вопросом повестки дня заседания Верховной Рады Украины во вторник, 3 апреля, был вопрос отмены процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи о непредоставлении, или несвоевременном предоставлении электронной декларации общественными активистами".

"Сегодня во время совещания председателей и представители фракций и групп парламента согласовали, что проведут работу в своих фракциях, чтобы мы совместно вышли на положительное решение в декриминализации статьи о непредоставлении электронных деклараций общественными активистами и об отмене электронного декларирования для общественных активистов", - добавил Парубий.

Как сообщалось, сегодня, 28 марта, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что Верховная Рада должна как можно скорее снять обязательство о предоставлении электронных деклараций с общественных активистов, поскольку распространение этого требования на общественных активистов противоречит европейским устремлениям Украины.