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Киев требует от РФ освободить украинца Балуха

Владимир Балух
00:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист объявил бессрочную голодовку.

МИД Украины требует от России освободить политзаключенного Владимира Балуха, который 19 марта объявил голодовку.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"Требуем от РФ немедленно освободить политзаключенного с АРК. Балуха, который объявил голодовку с 19.03", - пишет она.

Пресс-секретарь подчеркнула - "дело сфабриковано".

Как сообщалось, осужденный в анексованому Россией Крыма украинский активист Владимир Балух после объявления голодовки только пьет воду и чай.

Балух объявил голодовку 19 марта в знак протеста против приговора. Состояние здоровья украинского активиста вызывает тревогу у его близких.

Как указывают правозащитники, Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, такие специальные условия содержания для тех, кто объявил голодовку.

Адвокат заключенного Ольга Дінзе рассказывала, что сможет увидеть подзащитного и узнать о состоянии его здоровья полную информацию только 2 апреля.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Балуху. Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха до трех лет и семи месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысячи гривен).

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – через флаг Украины во дворе его дома.

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Новости Украины, Владимир Балух, Крым, МИД Украины, Политзаключенные, Россия.
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