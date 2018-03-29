В МИД предложили разорвать договор о дружбе с Россией

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией необходимо разорвать, вести речь о новом договоре с учетом текущей ситуации.

"Мое мнение, что нельзя продолжать этот договор, потому что РФ брутально уже нарушила этот договор, особенно что касается последних выборов проведенных в Крыму - выборов президента РФ... В новых реалиях отношений с РФ мы все равно должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами", - сказала она в интервью радио "Новое время" в среду.

Замминистра добавила, что отношения с РФ должны будут строиться исходя из реалий.

"Я надеюсь, что здравый смысл когда-нибудь всё-таки победит агрессию. Я не знаю в какой форме это будет, но любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", - пояснила Е.Зеркаль.