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Адвокат рассказал о показаниях свидетелей в деле Сущенко

Роман Сущенко
03:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По делу Романа Сущенко от обвинения допрашивали только два свидетеля.

В Мосгорсуде, где проходят слушания по делу незаконно арестованного в Москве корреспондента Укринформа Романа Сущенко, в среду прошел допрос двух свидетелей обвинения.

Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

"Хочу, насколько это возможно, рассказать подробней о сегодняшнем допросе свидетелей, заявленных обвинением. Во-первых, двоюродный брат Сущенко, человек 67 лет. Ничего существенного он не сказал. Интересней с другим свидетелем, фактически работавшим под руководством спецслужб. Довольно быстро он стал путаться, давать противоречивые показания. Я попросил зачитать его показания во время предварительного следствия. После этого вообще пошло "не знаю", "не помню". Что называется "поплыл", - пояснил Фейгин.

Напомним: собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 16 сентября.

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Новости Украины, Марк Фейгин, Политзаключенные, Роман Сущенко, Россия.
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