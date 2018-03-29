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ФСБ открыла дело на украинских пограничников

Судно "Норд"
04:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: ФСБ открыла дело на украинских пограничников в ответ на задержание крымского судна под флагом России.

Управление Федеральной службы безопасности в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российское рыболовецкое судно "Норд".

Об этом 28 марта заявил так называемый вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, сообщило ТАСС.

По его словам, дело было возбуждено по ст. 211 Уголовного кодекса РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

Михайличенко отметил, что задержание российского судна – это "грубое нарушение международного права".

Представитель оккупационного правительства Крыма подчеркнул, что действия украинских пограничников "противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года".

Чиновник рассказал, что крымские власти работают над оказанием правовой помощи членам задержанного судна. Он отметил, что также решается вопрос о подвозе для них питания и питьевой воды и выделении материальной помощи.

25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно под российским флагом и отконвоировали его в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.

Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно "Норд" нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию. Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в аннексированной Керчи, могут привлечь к административной ответственности.

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Новости Украины, Госпогранслужба Украины, Крым, Россия, Судно "Норд", ФСБ.
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